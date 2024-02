Fabrizio Moro fa discutere per quello che ha detto ad Amici

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nell’ultima puntata didi Maria la conduttrice ha invitatoa giudicare le esibizioni dei cantati della scuola. L’ex professore del talent ancora prima della messa in onda del programma è stato al centro di una polemica. Secondo le anticipazioni di Superguida Tv l’artista hache la versione di Nahaze di un brano di Elodie e Sfera Ebbasta gli è piaciuta più dell’originale: “Nahaze canta Anche stasera di Elodie e Sfera. Il giudice le hadi trovare lei più brava di Elodie a cantare questa canzone“.divide il pubblico ad. In effetti oggi durante la puntata diha fatto i complimenti a Nahaze e le hadi aver gradito ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve Frosinone 3-2, i ... (calcionews24)

In un’intervista a Verissimo, Enzo Iacchetti in compagnia di suo figlio Martino, nato nell’86 dal matrimonio tra il conduttore e l’ex moglie Roberta, ha ... (metropolitanmagazine)

Amici 23, rivincita inaspettata per Ayle: Fabrizio Moro gli dà voto 10!: Fabrizio Moro colpito dall'allievo E' iniziata la nuova puntata di Amici 23 e oggi, domenica 25 febbraio, a giudicare la gara di canto sono stati Fabrizio ...lanostratv

Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Alessandra AMoroso tra gli ospiti in studio: Chi saranno i ragazzi ammessi alla fase finale del talent show di Maria De Filippi Spazio poi alla gara di canto che sarà valutata da Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionare, mentre quella di ...comingsoon

AMICI 2023-2024, Ed. 23/ Diretta puntata 25 febbraio: Petit infiamma la gara canto!: Amici 2023/2024, anticipazioni e diretta puntata del 25 febbraio di Amici 23: tre nuovi accessi al serale. Alessandra AMoroso ospite ...ilsussidiario