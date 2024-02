F1 | Carlos Sainz | sarà un anno da separato in casa con Ferrari

Sainz dice tutto: svelata la nuova squadra

(Di domenica 25 febbraio 2024) Undain. Una stagione praticamente inutile a livello di vivibilità all’interno di una scuderia che non lo ha confermato dopo l’acquisto di Lewis Hamilton e il rinnovo contrattuale di Charles Leclerc.molto difficile questa annata perche dovrà barcamenarsi tra la concentrazione in pista e il pensiero verso il prossimo futuro che dovrà svelare il nuovo step della carriera dell’iberico in Formula 1. Un 2024 dainper lo spagnolo che sembra, almeno per il momento, molto focalizzato sulla sua nuova SF-24 in vista del prossimo campionato. Obiettivo? Fare bene per strappare un contratto molto interessante nel 2025. Togliendosi qualche sassolino dalle scarpe, magari....

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Di nuovo in azione Carlos Sainz con un set di gomme medie C3 nuovo. Vedremo se lo spagnolo cercherà il tempo o ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.24 Sergio Perez torna a spingere con le gomme medie (C3). Chiude un giro in 1:31.936 e non migliora il suo crono ... (oasport)

Sainz: “Red Bull davanti, i tempi con la gomma C3 lo dimostrano”: Carlos Sainz si appresta ad iniziare l’ultima stagione da pilota Ferrari con le valigie in mano. Lo spagnolo sembrava destinato a rinnovare il contratto con la Scuderia di Maranello al pari di Charles ...formulapassion

F1 in Bahrain, Leclerc vola. Come sono andati i test: "Ultimi chilometri qui a Sakhir, nei quali abbiamo massimizzato gli ultimi giri a disposizione per prepararci al meglio al Gran Premio della settimana prossima - le parole dell'altro pilota del ...ilgiornale

Lavori in pista per un tombino, salta pausa test in Barhein. Bene la Ferrari di Sainz a metà dell’unica sessione di prove: Salta la pausa tra la sessione mattutina e quella pomeridiana nei test di Formula 1 in Barhein. Al mattino l’ennesimo tombino saltato ha costretto gli organizzatori ad effettuare dei lavori ...motori.ilmessaggero