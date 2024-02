Ex Telecom | iniziati i lavori Abbattuto l’edificio Spazio al poliambulatorio

Siena, iniziati i lavori per il nuovo poliambulatorio privato in via Don Minzoni

La città di Siena è destinata a cambiare volto. Sono infatti iniziati i lavori, oggetto della variante semplificata approvata circa un anno fa dal Consiglio comunale per l'intervento diretto fra via Nino Bixio e via Don Minzoni. La variante interessa l'area dismessa ex Telecom. Il proponente aveva manifestato la necessità di attuare opere di trasformazione e ampliamento dell'edificio preesistente, al fine di realizzare una struttura sanitaria efficiente pur mantenendo la destinazione direzionale e di servizio. La struttura era da tempo dismessa, quindi l'amministrazione comunale aveva dato il via libera al recupero di uno Spazio a pochi passi dal centro storico cittadino. l'edificio esistente, a due piani di cui uno sottoterra e un altro fuori terra, è stato completamente ...

