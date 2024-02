Eurovision | Loredana Bertè seconda a San Marino | rabbia e delusione dei fan “Meritavi di più”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 febbraio 2024) San, 25 febbraio 2024 - Applausi e standing ovation perche non delude mai il suo pubblico. Grinta ed energia anche ieri sera sul palco della manifestazione 'Una Voce Per San'. Lei, l'artista forse più attesa, però non ha vinto. Sul podio, la band spagnola Megara. Laha emozionato cantando "Pazza", il brano con cui ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo. "Sono pazza di me! È stato una bomba gridarlo ancora, questa volta sul palco", ha commentato l'artista si Instagram pubblicando il video dell'esibizione. "E sono pazza di voi che mi state inondando di affetto, grazie!", ha aggiunto. "Leggenda", "Sei una vera star, ti adoro": alcuni commenti dei follower. Poi il verdetto: secondo posto e la conferma chenon ...