Eurovision 2024 | saranno i Megara a rappresentare San Marino Bertè arriva seconda

I Megara rappresenteranno San Marino all’Eurovision 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 25 febbraio 2024)- Una Voce per SanQuella Pazza di Loredananon ce l’ha fatta per un soffio: Sanall’Song Contestsarà rappresentata dai. Il gruppo ha vinto il contest Una Voce per San, che vale la partecipazione alla celebre kermesse canora europea in rappresentanza della Serenissima Repubblica. Una Voce per San: la vittoria deidavanti allaUna Voce per Sanè giunto alla terza edizione. La finale (tremenda, televisivamente parlando), condotta da Biggio e Melissa Gretta Marchetto, è andata in scena al Teatro Nuovo di Dogana, a San, in diretta sul ...