Vannacci, Salvini: "Alle Europee vorrei fosse uno dei portabandiera della Lega"

(Di domenica 25 febbraio 2024) E sulle carichepolizia a Pisa dice: "Giù le mani dalla forze dell'ordine" Matteoriconferma la sua fiducia al generale Robertoin vista delle. "A me farebbe molto piacere se fosse uno deiin queste battaglie di libertà, di sicurezza, di civiltà, di democrazia, di coraggio", afferma

Le elezioni europee 2024 caratterizzeranno questo anno politicamente. Il voto comunitario si terrà domenica 9 giugno in Italia. In totale i cittadini europee ... (laprimapagina)

Ultime notizie Elezioni Europee 2024 : quando si vota e come funziona la legge elettorale (aggiornamento 25 FEBBRAIO) Elezioni Europee 2024 : quando si vota ... (termometropolitico)

(Adnkronos) – Matteo Salvini riconferma la sua fiducia al generale Vannacci in vista delle Europee 2024 . "A me farebbe molto piacere se fosse uno dei ... (periodicodaily)

De Rossi: "Sarà una gara difficile dopo l'impegno europeo, ma abbiamo una rosa forte": “Sono squadre difficili da affrontare, ma meno complicate da inquadrare. Juric è stato il primo, se non uno dei primi, che sono andato a spiare, a vedere, con il suo permesso ed è stato molto gentile.asroma

Europee 2024, Salvini punta ancora su Vannacci: "Lo vorrei tra i portabandiera della Lega": Matteo Salvini riconferma la sua fiducia al generale Vannacci in vista delle Europee 2024. "A me farebbe molto piacere se fosse uno dei portabandiera della Lega in queste battaglie di libertà, di ...adnkronos

Una voce per San Marino, Bertè arriva seconda. All'Eurovision gli spagnoli Megara: Saranno gli spagnoli Megara a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2024. Loredana Berté è arrivata seconda: ecco la classifica completa.gazzetta