Estate 2024, Stati Uniti e Italia sono più vicini: 11 voli al giorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le vacanzeper glini potrebbero essere indirizzate verso gli. Un processo favorito dagli investimenti effettuati sui collegamenti con gli USA. Le rottein aumento e Roma sarà la città cardine per la prossima. Di seguito tutti i dettagli in merito a questo ponte creato con le principali destinazioni oltreoceano. Da sottolineare, però, come le opportunità in merito siano presenti già oggi, per poi aumentare nel corso dei prossimi mesi., Roma-Chiunque valuti da tempo un viaggio negli, potrebbe decidere di vivere quest’esperienza proprio nell’. United Airlines ha infatti ...