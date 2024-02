Escono di casa per andare al lavoro, la ritrovano così: hanno tagliato la porta blindata

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sono usciti diperal, intorno alle 8.30 del mattino, come tutti i giorni. Appenalasciato la loro abitazione, i ladri sono entrati in azione: con un flessibilelain acciaio e si sono creati un varco per fare irruzione all'interno...

TREVISO - Ladri acrobati in centro a Treviso. svaligiano un appartamento di via Lungosile Mattei arrampicandosi sui tubi del gas fino al terzo piano . Poi si ... (ilgazzettino)

CONFIENZA (Pavia) Non avrebbero portato via nulla, non essendoci oro e altro di prezioso da rubare. Ma hanno devastato l’abitazione, mettendo sottosopra ... (ilgiorno)

Nino D’Angelo: «Mi dissero di cantare le disgrazie e funzionò... Quando Napoli si bloccò per me mio padre chiese: ma tu chi sei»: All’inizio affrontò snobismi e discriminazioni. Un direttore di giornale gli disse: «Fenomeni come lei bisognerebbe reprimerli». Poi arrivò Goffredo Fofi: «La sua è la vera voce del sottoproletariato ...corriere

Bledar Dedja, la doppia vita del 39enne ucciso nel bosco a Paderno: a casa moglie e figlia, nelle chat l'amante gay di 17 anni: Le risposte che gli inquirenti cercavano erano nascoste nella “doppia vita” di Bledar Dedja, fatta di appuntamenti clandestini. In quel secondo cellulare che usava per gli ...ilmessaggero

I padroni di casa Escono la mattina e arrivano i ladri. Stanze a soqquadro ma niente gioielli, via col contante: Furto in una casa a Siziano: ladri approfittano dell'assenza dei proprietari per rubare contanti, lasciando le stanze in disordine. Carabinieri indagano. Ladri in azione di mattina, in assenza dei ...ilgiorno