Elezioni | Vannacci candidato? Salvini | Lo vorrei portabandiera della Lega

L'indagine su Vannacci apre un caso in vista della candidatura alle Europee

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 febbraio 2024)“a me farebbe molto piacere se fosse uno deiin queste battaglie di libertà, di sicurezza, di civiltà, di democrazia, di coraggio”. Lo ha detto Matteo, parlando alla scuola di partito. Lui è stato “indagato poi non in un posto a caso, a Mosca ovviamente perché già che ci siamo però io penso che se uno ha rischiato la vita per i suoi ragazzi in giro per il mondo di tutto debba aver paura fuorché di un’inchiesta, e quindi se lo stimavo fino a ieri lo stimo ancora di più oggi. E quindi io penso che gli italiani ormai abbiano capito come funziona…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.