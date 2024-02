Elezioni regionali Sardegna | si vota oggi | quando arriveranno i risultati | come seguire gli exit poll in diretta e tutto ciò che serve sapere

Elezioni Regionali in Sardegna 2024, come si vota, perché, i candidati: la guida completa alle regionali

(Di domenica 25 febbraio 2024), domenica 25 febbraio, siper lein. Gli elettori dell’isola sono chiamati a eleggere il presidente della Regione e a rinnovare il Consiglio regionale. Vengono infatti eletti i 60 consiglierisulla base delle liste circoscrizionali collegate a ogni candidato presidente. Finora, negli ultimi anni, in Regione è sempre prevalsa la logica dell’alternanza tra centrodestra e centrosinistra: nessuno degli ultimi presidenti è infatti stato eletto per un secondo mandato. Il presidente uscente è Christian Solinas, che nel 2019 vinse con la coalizione di centrodestra ma che non è stato ricandidato.sialleinIl voto per le ...

Le Elezioni regionali in Sardegna sono alle porte. Secondo le sensazioni che si raccolgono, la candidata del centrosinistra (Pd-M5s) Alessandra Todde è in ... (ilgiornaleditalia)

Elezioni regionali 2024: urne aperte dalle sei e trenta alle 22: Un milione e 400 mila sardi chiamati al voto per eleggere il presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale ...rainews

Domenica 25 febbraio si vota in Sardegna per l’elezione del nuovo presidente della Regione e del Consiglio regionale: In Sardegna sono quattro i candidati in corsa alle Elezioni per eleggere il prossimo presidente regionale, che si terranno il 25 febbraio. Sono Alessandra Todde (Pd-M5S); Paolo Truzzu (FdI, FI, Lega), ...mi-lorenteggio

