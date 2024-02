Elezioni in Sardegna | seggi aperti | si vota fino alle 22 Qual è la posta in gioco

Elezioni in Sardegna 2024: quando (gli orari) e come si vota, chi sono i candidati. La guida

(Di domenica 25 febbraio 2024) Cagliari, 25 febbraio 2024 -regionali indi oggi 25 febbraio 2024: primo appuntamento del lunghissimo e denso anno elettorale che vede cinque Regioni al voto, a cui seguiranno le Europee e le amministrative. Quelle sarde sonoche arrivano in un momento di grande tensione per i partiti nazionali ed è anche per questo che hanno assunto un certo significato e una certa rilevanza, che vanno al di là dei confini dell’Isola. Una terra che vede e sente Roma come ‘matrigna’, oggi più che mai laboratorio politico dove sperimentare e misurare i campi di forza dentro e fuori gli schieramenti. Se è vero che l’esito del voto di domenica 25 innon minerà la tenuta del governo, è altrettanto vero che una sconfitta del centrodestra segnerebbe il primo stop della coalizione dopo le ...