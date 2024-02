Elezioni in Sardegna | ecco quando sapremo il nome del prossimo presidente Che cosa prevede la procedura

(Di domenica 25 febbraio 2024) Cagliari, 25 febbraio 2024 – Il voto che designerà il nuovodella Regionesarà condensato nell’arco di una sola giornata, quella di domenica 25 febbraio, ma per conoscere l’esito delle urne servirà aspettare un giorno in più. Lo prescrivono le disposizioni legate alle intere procedure di voto, che inizieranno alle 6.30 per concludersi alle 22. Al via le operazioni di preparazione dei seggi in vista delleregionali di domani 25 febbraio in, Carbonia, 24 febbraio 2024 ANSA/ FABIO MURRU Scrutini posticipati Il calendario è dunque stato modificato rispetto ai più recenti appuntamenti elettorali spalmati su due giornate, ma chi aspetta i risultati dello spoglio dovrà comunque essere paziente. Terminate le operazioni di voto (e le relative verbalizzazioni), i presidenti di seggio ...

