Elezioni, colpo di scena: "Antonelli ripensaci" . Le Liste Civiche adesso gli tendono la mano

(Di domenica 25 febbraio 2024) E’ uscito dal gruppo delleper cui era candidato sindaco Sandro, per correre con una propria lista alle amministrative, ma oggi sono propri i civici a invitarlo a ripensarci. Undi, forse. La sua candidatura al momento non sarebbe appoggiata neppure dal centrodestra, Fratelli d’Italia per tramite del coordinatore provinciale Carlo Ciccioli ha deciso di prendersi una pausa. Mancano gli accordi di alleanza ai Civici, che ancora non hanno annunciato il candidato a sindaco, o adappunto. Il capogruppo in Consiglio delle, l’ex sindaco Stefano Simoncini, afferma: "Il movimento politico ’Su La Testa –Osimo’ è dispiaciuto per l’uscita del nostro ...

