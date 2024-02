Ecuadror | sequestrati 244kg di cocaina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 febbraio 2024) 4.33 La polizia dell'Ecuador in collaborazione con quella della Colombia ha sequestrato 244 chili di cloridrato diin una operazione congiunta alla frontiera tra i due Paesi. L'annuncio via social su X, precisando che il sequestro è stato fatto Ipiale s, citta' colombiana vicina a quella ecuadoriana di Tulcan. Sequestrato anche il camion che trasportava la droga. L'Ecuador è diventato un posto di transito importante per la droga prodotta nei suoi vicini Colombia e Perù.