Smart #3, abbiamo guidato il suv coupé elettrico. Ecco come è fatto e come va

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un Suvcompatto che accelera come una supercar:#3 ha carattere da vendere. Il nuovo corso di marchio, a 25 anni dall’esordio, continua sotto il binomio cino-tedesco, Mercedes-Geely con la #3, che si affianca alla #1. Presentandosi con la stessa piattaforma elettrica, prestazioni straordinarie e uno stile più affilato. Più grande, lunga 4,40 metri contro 4,27 m, ma soprattutto più bassa di 8 centimetri (1,55 m) e leggermente più larga, con un passo allungato di 35 millimetri (278,5 cm) che ’spinge’ le ruote alle estremità. Più filante e dinamica. Il bagagliaio ha una capienza di 370 litri, superiore alla #1, ma senza il divano posteriore scorrevole. Alla prima occhiata è tutto chiaro,#3 è ancorata a terra, con un tetto spiovente. Sorprende per l’eccellente abitabilità nella prima fila e soprattutto nella ...

C’è una modalità sul telefono che si chiama “Do Not Disturb, trad. Non Disturbare” (DND l’abbreviazione in inglese). La maggior parte degli smartphone ... (ilfattoquotidiano)

Lo smartphone del futuro : ecco cosa ci aspetta in futuro con la tecnologia. Non puoi immaginarlo Quante volte ti sarà capitato che il tuo smartphone non ... (cityrumors)

Ventidue nuove velostazioni per un totale di 176 posti bici, 6 smart locker per custodire oggetti di valore e quattro panche ?deposito?. Entra nel vivo il ... (quotidianodipuglia)

Ecco Smart #3. Il Suv elettrico superscattante: Un Suv elettrico compatto che accelera come una supercar: Smart #3 ha carattere da vendere. Il nuovo corso di marchio,... Un Suv elettrico compatto che accelera come una supercar: Smart #3 ha ...quotidiano

Isola ecologica in via Saetta, la rabbia dei residenti e il caso del condominio in tribunale: Posizionata il 16 febbraio, l'ecoSmart rischia di diventare ricettacolo di rifiuti. Chi abita in zona non ha gradito la scelta, dopo aver invece creato spazi interni e privati nei propri palazzi ...padovaoggi

WhatsApp, Ecco gli Smartphone incompatibili dal 29 febbraio: A partire dal 29 febbraio WhatsApp non sarà più utilizzabile su una lunga lista di Smartphone. I possessori perciò dovranno scegliere se cambiare dispositivo oppure passare a un altro servizio di mess ...ilgiornale