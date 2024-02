Eccellenza La Jesina non si ferma più | perde anche a Castelfidardo 3-0

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sesta sconfitta dei leoncelli nelle otto gare del girone di ritorno che sembra diventare un calvario: solo 4 punti. Domenica a Monturano passa il treno della salvezza JESI, 25 febbraio 2024 – E’ proprio un incubo. Laper 3-0 ae sta precipitando sempre di più verso la bassa classifica. Una vittoria tutta meritata per l’undici di casa. Una gara giocata bene tatticamente e squadra ben disposta nel primo tempo con lache ha provato a chiudere ogni giocata dei padroni di casa per poi agire con alcune ripartenze, rilanci o aperture in attacco creando difficoltà alla manovra dei padroni di casa. Primo tempo senza azioni particolari se non proprio sul finale al 43? quando Nanapere ha provato a deviare verso Pistola che ha respinto con il corpo. Zagaglia Secondo tempo stesso copione e poche ...

