Eccellenza Il Camaiore non vuole fermarsi E ritrova Geraci

Eccellenza A. Il Camaiore non sbaglia in casa: vittoria all'inglese sul Montespertoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nel campionato diToscana (girone A) ilinsieme alla Massese è la squadra più in salute del momento. La squadra bluamaranto ha fatto 10 punti nelle ultime 4 partite (tutte senza prendere gol) e giocando per altro contro le attuali prime della classe (Tuttocuoio, Cuoiopelli, Montespertoli e Massese) che gli sono davanti. Con il tecnico Pietro Cristiani al timone per isi arrivati qualcosa come 25 punti in 14 gare. Oggi alle 14.30 al Comunale per la 23ª giornata (l’ottava di ritorno) arriverà quel Montecatini che è in lotta per la salvezza (cercando di evitare i playout) e in cui milita il grande ex Fabio Rosati, che però viene poco utilizzato dai termali ultimamente. Arbitrerà Alessio Vaggelli di Prato, con i guardalinee pisani Giacomo Pieve e Niccolò Ferrini. L’incontro non è assolutamente da prender ...