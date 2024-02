E' morto Gilberto Sacrati | l' ex patron della Fortitudo

Morto Gilberto Sacrati, ex patron Fortitudo: dal sogno alle condanne per il crac

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI- E'venerdì a Bologna all'età di 63 anni, imprenditore ed extra il 2007 e il 2012basket, poi portata al fallimento.era agli arresti domiciliari per le condanne nei processi sul crac delle sue società in seguito al naufragio del progetto del "Parco delle stelle", un investimento nella zona del Centro Agroalimentare di Bologna. L'effetto a cascata furono il fallimentostorica società di basket, fondata nel 1901, esocietà immobiliare Ripresa. Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino che ha dato per primo la notizia del decesso,soffriva di alcune patologie. Nel gennaio 2018 ...