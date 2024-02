È morta Bice | che scappò da una Rsa per andare a vedere il mare e ricordare la sua giovinezza

E' morta Bice, fuggita dalla casa di riposo per vedere il mare

morta Bice, l'anziana fuggita dalla Rsa per vedere il mare. Diceva: «Voglio vivere e morire dove mi pare»: La fuga dalla Rsa, il sogno del mare, la morte. Un anno fa la sua fuga dalla casa di riposo per andare a vedere i luoghi della Riviera dove era stata in vacanza da bambina aveva commosso ...ilmessaggero

