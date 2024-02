E' allarme per i lupi. Evento con Anpana

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’, sezione di Siena, annuncia la collaborazione con WWF Italia. Lancia, così, anche l’che si terrà a Colle di Val d’Elsa il 9 marzo e che avrà per tematica principale i. "Cattivo a chi?", questo il titolo dell’iniziativa organizzata dalla sezione senese diin Via Mastrobono, 2 al Circolo Arci Buena Vista. "Siamo lieti di annunciarci – viene affermato in una nota – un nuovoin collaborazione con WwfItalia! Dati gli ultimi avvistamenti diavvenuti nei pressi di Siena e provincia e la conseguente preoccupazione dei cittadini, qualcuno di voi ci ha chiesto aiuto, consigli, indicazioni su come comportarsi nei confronti di questo selvatico". Tra i relatori Marco Antonelli, zoologo esperto conservazione grandi carnivori di Wwf Italia, Andrea Cucini, ...

