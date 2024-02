Dune - Parte due | Florence Pugh | Una delle location era spettrale

Dune - Parte Due, la recensione dell'epopea fantascientifica di Denis Villenueve

(Di domenica 25 febbraio 2024) La star di Piccole donne ha descritto un set italiano del secondo film del franchise diretto da Denis Villeneuve.Due di Denis Villeneuve è stato girato anche in Italia e proprio unadel Belpaese è stata descritta dacon un'atmosfera. L'interprete della principessa Irulan Corrino ne ha parlato in un'intervista rilasciata a SFX. Nello spazio commemorativo, luogo di sepoltura della famiglia Brion, la cosiddetta Tomba Brion a San Vito d'Altivole vicino a Treviso, è stata girata unadel film.ha descritto così quel momento, in risposta alla domanda sull'eventuale presenza del set per la prima volta in quel luogo:"Non ho rotto niente, grazie a Dio! È un enorme privilegio lavorare …