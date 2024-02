Draghi chiede soldi al mercato | ma meglio le fideiussioni Proposta Affari

Concorrenza: Draghi utopistico, rivolgersi al mercato Meglio le fideiussioni: Concorrenza usa-ue, rischio spirale senza fine con l'indebitamento europeo Meglio la fideiussione bancaria che chiedere soldi al mercatoLa proposta ...affaritaliani

Torna Draghi e bussa. “Che te serve Ma’”: salasso in arrivo per gli italiani: Pensavate di esservi liberati di Mario Draghi Ebbene non è così. Ora fa il “consulente” per la Ue sulla competitività europea. E così ieri, ai margini dell’Ecofin informale che si è tenuto a Gand, ha ...affaritaliani

All’Ecofin Mario Draghi sprona l’Europa sugli investimenti: “Servono 500 miliardi di euro”: Mario Draghi è intervenuto alla riunione informale dei ministri delle finanze europei, l’Ecofin, chiedendo investimenti per 500 miliardi ...quifinanza