Dove vedere in tv Francia-Italia di rugby oggi | orario | programma in chiaro | formazioni | streaming

Dove vedere Francia-Italia del Sei Nazioni di rugby in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo una settimana di pausa torna quest’in campo la Nazionalena diguidata dal CT Gonzalo Quesada, che nella terza giornata del Sei Nazioni 2024 affronta lain trasferta, alla Decathlon Arena di Lille: la sfida va in scena, domenica 25 febbraio, a partire dalle ore 16.00. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 16.00 Nella sfida dello scorso anno, giocata allo stadio Olimpico di Roma, il match terminò con il punteggio di 24-29 per gli ospiti. Lafinora nel torneo 2024 ha prima perso in casa contro l’Irlanda, ma poi ha vinto in Scozia, mentre l’ha perso sia in casa all’esordio contro l’Inghilterra sia in Irlanda. Per il Sei Nazioni 2024 dila ...