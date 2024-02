Donazioni del sangue, record fanese: "Nel 2023 raggiunta quota 4.206"

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Fano si afferma come città con maggiori adesioni edi, rappresentando un modello virtuoso in tutta la provincia". Questo, in sintesi, il bilancio dell’Avis, associazione volontari italiani del, sezione cittadina "Giuliano Solazzi". Il presidente del sodalizio, Giuseppe Franchini, ha evidenziato la crescita del numero delle, che nelsono state 4.206, circa 60 in più dell’anno precedente, mentre i soci hanno raggiunto2.322. Lefemminili sono state 760, le maschili 1528, in entrambi i sessi il numero maggiore disi è registrato nella fascia di età 46-55. In crescita anche lenella fascia 18-25, che ammontano a 126 per le donne e 121 per gli uomini. Infine, ...