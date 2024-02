Donald Trump | trionfo in South Carolina | Meglio di quanto mi aspettassi

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha vinto le primarie del partito repubblicano in. L'ex presidente Usa ha sconfitto Nikki Haley, ex governatrice dello Stato ed ex ambasciatrice all'Onu. "È una vittoria ancora più grande dicimo. E mi hanno appena informato che abbiamo ottenuto il doppio dei voti mai ricevuti in. Stanno accadendo cose davvero grandiose", ha detto il tycoon dopo il risultato elettorale. "Il 5 novembre saremo qui e guarderemo Joe Biden, lo guarderemo dritto negli occhi: sta distruggendo il nostro Paese. E diremo: 'Joe, sei licenziato. Vattene, vattene Joe. Sei licenziato'", ha aggiunto

