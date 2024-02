Nvidia non si ferma più ma dalla Fed arriva una nuova doccia fredda

(Di domenica 25 febbraio 2024) GERENZANO (Varese)per i lavoratori che si preparavano a tornare al lavoro. Èta da marzo adel punto vendita dinel padiglione giallo dell’ex centro commerciale Bossi, di proprietà Gran. A fare il punto Livio Muratore, segretario generale Filcams Cgil Varese: "La riapertura èta aper l’allungarsi delle tempistiche della riconversione degli spazi del punto vendita di Gerenzano. Un’operazione resa più complessa anche per i danni provocati dal maltempo dell’estate scorsa alla struttura"., gruppo italiano operante nel settore della grande distribuzione di prodotti per la cura ...

Un’altra Doccia fredda per Roma e per il governo italiano: la sede dell’Autorità europea antiriciclaggio andrà a Francoforte . Niente da fare per la candidatura ... (ilfoglio)

Doccia fredda su Risparmio Casa. L’apertura slitta a fine maggio: I lavoratori sono tutelati con il riassorbimento garantito. Doccia fredda per i lavoratori che si preparavano a tornare al lavoro. È slittata da marzo a fine maggio l’apertura del punto vendita di ...ilgiorno

Cittadella ancora giù e sempre più in crisi, Iemmello fa decollare il Catanzaro: Record di sconfitte consecutive in Serie B per la squadra granata, colpita e affondata dalla doppietta della punta dei calabresi. La squadra di Gorini resta a +2 dalla nona in classifica, il Brescia d ...padovaoggi

Serie B: la Sampdoria stende il Cosenza (2-1): Vari tabù da sfatare per il Cosenza (due sconfitte su due con Di Marco di Ciampino, mai battuta in casa la Sampdoria) ma la serata non è quella giusta e i liguri, cinici e spietati, incassano i tre pu ...gazzettadiparma