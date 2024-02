Distretto Diffuso del Commercio | Barrasso | “Persi i fondi regionali”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNota del Gruppo “Liberi e Democratici” – Consiglio Comunale di Grottaminarda Il Comune di Grottaminarda, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 28 marzo 2023, ha formalizzato la volontà di partecipare alla formazione di uncommercialecon i comuni di Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Melito Irpino e Sturno. Hanno aderito a tale richiesta, (individuando Grottaminarda come Capofila), i Comuni di Melito Irpino (27 aprile 2023), Flumeri (28 aprile 2023), Sturno (28 aprile 2023), Frigento (2 maggio 2023), Bonito e Gesualdo (3 maggio 2023). Il 13 giugno 2023 il Comune di Grottaminarda ha impegnato la somma di euro 8.645,00 per affidare alla DM S.r.l. con sede in Avellino, alla Via Carlo Barbieri 9, l’incarico previsto per la redazione del progetto delCommerciale ...