Dissuasori automatici La novità di Pilomat per le aree logistiche

Pilomat: dissuasori automatici per ogni esigenza applicativa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nel comparto industriale e logistico, il tema della protezione da furti risulta nevralgico: centri e magazzini dotati di sistemi performanti in tal senso, possono tutelare al meglio non solo le merci contenute nel contesto delleinterne ed esterne, ma anche i macchinari e le tecnologie qui presenti. Un prodotto estremamente efficace ai fini di questa protezione è il dissuasore, come il modello 275/P10 600A proposto dall’azienda, tra i primi player nel settore dei sistemi per il controllo accessi veicolare. Frutto dell’attività di Ricerca & Sviluppo, che poggia su un know how di oltre 20 anni nello specifico segmento dei, il modello automatico 275/P10 600A appartiene alla serie P1. Caratterizzato da movimento oleodinamico, ad oggi la tecnologia più affidabile ad ogni temperatura e ...