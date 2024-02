Dipendenze Stop! al liceo scientifico Il ciclo di incontri con le pari opportunità

Csi, liceo Redi e assessorato alle pari opportunità insieme per dire: “Dipendente Stop!”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ha preso il via alRedi il calendario d’" e l’assessore alleGiovanna Carlettini sottolinea come "vada fatto un plauso alla dirigenza dell’istituto scolastico e al Centro sportivo italiano per avere messo in piedi unche coinvolge un gran numero di classi e di studenti e un relatore importante come il medico Alessandro Papini. Per la valenza educativa dell’evento, l’assessorato alleha concesso un contributo, consapevole che lenelle quali possono cadere i giovani, soprattutto in età adolescenziale, si configurano a volte come vere e proprie schiavitù. È un segnale di attenzione e uno stimolo per ragazzi e ...