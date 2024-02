Dionisi | esonero vicino Ballardini e Semplici tra i possibili sostituti

Sassuolo, Dionisi verso l'esonero: decisione nelle prossime ore

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nuovo cambio di panchina in Serie A, Alessio, l’allenatore del Sassuolo rischia l’. La sconfitta dei neroverdi in casa contro l’Empoli, la quinta nelle ultime sei partite di Serie A, potrebbe essere decisiva per arrivare definitivamente al cambio in panchina. L’appare molto probabile., esoneratoDopo la sconfitta lui stesso si era assunto tute le responsabilità: «Non sono nato ieri, faccio l’allenatore da 10 anni e mi assumo responsabilità. I ragazzi sono vivi, la partita lo dimostra altrimenti non la riprendi due volte. Siamo un blocco unito. Ma certe valutazioni non devo farle io. E’ già iniziato un mini campionato, questo era uno scontro diretto e lo abbiamo perso». Il Sassuolo è a quota 20 punti e si trova al 17esimo posto della classifica di Serie ...

