Dionisi a fine corsa | il Sassuolo cambia la guida tecnica

Serie A: Dionisi esonerato, Liverani a rischio: può fare la fine di Mazzarri

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il rendimento disastroso delle ultime sei giornate, cinque sconfitte e un pareggio,che ha trascinato i neroverdi in zona retrocessione, è risultato fatale al tecnico Alessio, giunto coì adopo due stagioni. La società sta valutando diversi profili e già nelle prossime ore verrà ufficiliazzato il nuovo corso in vista soprattutto degli imminenti e cruciali impegni per la salvezza: I POSSIBILI SUCCESSORI Dopo la cocente sconfitta casalinga contro l’Empoli, la dirigenza neroverde ha deciso di esonerrare l’attuale tecnicoe si è già messa al lavoro per individuare un successore che possa scuotere la squadra evitando così una clamorosa retrocessione dopo undici anni di permanenza consecutiva in Serie A. Oltretutto il ...