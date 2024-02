Dimissioni | Vergogna Studenti tentano assalto al Viminale ma rinunciano In piazza Conte | contestato

Cortei: tensione a manifestazione Roma, studenti raggiungono Viminale: Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Momenti di tensione alla manifestazione degli studenti a Roma organizzata dopo i fatti di Pisa, Firenze e Catania. Un gruppo di studenti, che voleva muoversi in corteo, h ...lagazzettadelmezzogiorno

Roma, oltre mille al sit-in «contro le manganellate». Gli studenti a Piantedosi: «dimettiti!». Corteo si stacca verso il Viminale: Iniziato il sit-in indetto dagli studenti contro le cariche di polizia a cortei pro Palestina. Chieste le Dimissioni del ministro dell'Interno. La colonna sonora è «Casa mia», il brano portato da Ghal ...roma.corriere

Roma, centinaia in piazza: “Contro le manganellate, Piantedosi dimettiti”. Sale la tensione – Video: Al momento gli studenti gridano “Dimissioni, Dimissioni” e ‘Vergogna Vergogna”. Siamo qui per esprimere “solidarietà per gli studenti aggrediti, ma soprattutto per dire che è un diritto essere liberi ...lifestyleblog