Diffidati Milan-Atalanta | i bergamaschi a rischio squalifica in vista dell’Inter

Sono tre i diffidati rossoneri che rischiano la squalifica contro l'Atalanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si apre un intenso ciclo di partite per l’, che ieri ha scoperto la sua prossima avversaria in Europa League: lo Sporting Lisbona, già affrontato ai gironi. Prima però c’è da pensare al campionato e ad un trittico di gare che dirà molto sulle ambizioni dei. Primo ostacolo è il. Poi Inter (recupero della ventunesima giornata) e Bologna. La nota positiva per Gian Piero Gasperini è che la situazione legata aial momento è tutt’altro che preoccupante: Davide Zappacosta infatti è l’unico calciatore aindel big match contro i nerazzurri.: Zappacosta SportFace.