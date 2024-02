Diffidati Lecce-Inter | i nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

Lecce, restano tre i diffidati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’fa visita alcon l’obiettivo di blindare ulteriormente la vetta della classifica di Serie A. Al ‘Via del Mare’ Simone Inzaghi dovrebbe optare per il turn over, tenendo conto del doppio impegno Champions ma anche della situazione. Indel match contro l’Atalanta, recupero della ventunesima giornata, c’è un solo calciatore nerazzurro a, ma è un nome importante: Alessandro Bastoni. Tre invece i giocatori in diffida in casa, indell’impegno col Frosinone: Rafia, Ramadani e Banda.: Rafia, Ramadani e Banda: Bastoni SportFace.