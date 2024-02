Difendiamo chi manifesta Stop a spese per le armi

Cariche contro i cortei pro Palestina: perché le richieste di pace scatenano la violenza?

(Di domenica 25 febbraio 2024) Oltre 250 le persone che ieri pomeriggio si sono date appuntamento in piazza Ingolstadt a Marina di Carrara per dire "al genocidio a Gaza", e più in generale a tutte le guerre. Lazione organizzata dall’Accademia apuana della Pace è stata anche l’occasione per esprimere solidarietà agli studenti brutalmente picchiati a Pisa dalle forze dell’ordine, e gridare il "diritto dire". Non solo adulti in piazza Ingolstadt, ma anche giovani e giovanissimi che credono negli ideali pacifisti a sventolare le bandiere arcobaleno della pace. Lazione si è svolta in tre tappe. La prima in piazza della Repubblica a Pontremoli, la seconda in piazza Palma a Massa e l’ultima a Marina di Carrara. "L’Italia ripudia la guerra, previene le guerre con azioni diplomatiche che non sappiamo fare, come per ...