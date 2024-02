Dieci podcast per cambiare il mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sicurezza sul lavoro, disabilità, fast fashion, città sostenibili, controllo delle filiere produttive, workaholism... Sono solo alcuni degli argomenti trattati da Storie In-Sostenibili, brevi «film da ascoltare» realizzati da Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile nel nostro Paese. Per far riflettere su temi di cui si parla poco. Ma che impattano, in modo negativo, sulla vita di molti.segnano una nuova tappa importante, sulla strada dell’attenzione alla sostenibilità, di un’azienda che opera in un settore strategico: Enav Spa, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. Sono le puntate, disponibili sulle più note piattaforme digitali, che denunciano l’esatto contrario di pratiche virtuose. Si chiamano, non a caso, Storie In-Sostenibili, sono divise in due stagioni e prodotte da Lux Vide per conto di Enav ...