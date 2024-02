Derby di Milano | 1-1 al Puma House of Football | nerazzurri saldi in testa | rossoneri in zona playoff

LIVE MN - Primavera, Milan-Inter (1-1): cinque di recupero, Milan all'attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Come all’andata, ildinon ha consegnato nessun vincitore: 1-1 il finale della stracittadina giocata ieri aloftra le mura rossonere, al cospetto di circa 400 spettatori, lo stesso score con cui finì il duello dello scorso dicembre. Con questo pareggio la capolista nerazzurra di Chivu blinda il primo posto con 48 punti, mentre il Diavolo resta ancora ina quota 37. Il vantaggio è stato a firma ospite grazie al francese Kamate mentre i, con Bartesaghi e Simic tornati tra i ranghi dell’Under 19, hanno provato a reagire e al 35’ la bilancia è tornata in parità grazie all’altro gioiellino in campo, ovvero il classe 2008 Francesco Camarda. Gol da punta vera con un tiro di controbalzo dal limite ...