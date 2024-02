De Rossi 'Colpa mia se con il Toro avremo testa sbagliata'

Conferenza De Rossi: “La squadra sta bene di testa, Lukaku è tranquillo. Smalling Non ha i 90'. In Europa non volevo il Brighton” – VIDEO: Con il Torino sarà tosta ma non parliamo di sbornia, se entriamo male sarà Colpa mia. Con il Frosinone ho fatto delle scelte che potrebbero aver condizionato la partita, due volte di seguito no.onefootball

Roma, De Rossi: "Non può esserci appagamento, Torino squadra peggiore da affrontare": Il tecnico giallorosso alla vigilia del match col Torino: "Continuiamo a correre. Lukaku-Abraham insieme Idea che mi piace" ...sportmediaset.mediaset

De Rossi “Colpa mia se con il Toro avremo testa sbagliata”: Se sbaglieremo l’approccio non sarà Colpa dell’impegno europeo ma, evidentemente, avrò sbagliato qualcosa io”. Sono queste le parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, in conferenza stampa prima ...italpress