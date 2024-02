Daniele Capezzone | la sinistra soffia sul fuoco della violenza | ma è il caso che qualcuno si fermi

L'ossessione della sinistra secondo Capezzone - L'Opinione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Non promette nulla di buono la campagnapolitica e mediati ca contro le forze dell'ordine. Per carità: può anche darsi che – in una circostanza o in un'altra, negli ultimi giorni – qualche agente abbia esagerato. Sarà giusto, anzi sacrosanto, verificarlo e accertarlo. Ma ciò che inquieta è per un verso il riflesso automatico di colpevolizzazionepolizia e per altro verso il tentativo di descrivere un'Italia in mano a un governo di fanatici autoritari. Elly Schlein, sfidando il ridicolo, ha parlato di un «clima di repressione»; il suo alleato Nicola Fratoianni ha proposto «scorte democratiche» allo scopo di proteggere i manifestanti dalle forze dell'ordine. Su Repubblica, Massimo Giannini, aspirante staffetta partigiana, già vede – cito fior da fiore – «crudelitas» e non «pietas»; spiega che le forze dell'ordine ...