Dalla pista alla strada. Vince sempre Brembo. E che emozioni nel motosport elettrico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024). Dalle vittorie in ogni angolo (circuito) del mondo, alle prestazioni di... tutti i giorni. L’Italia è e rimane leader nelle produzione e nei risultati degli impianti frenanti con. Il dominio assoluto MotoGP, a cui si aggiungono nuovi successi in Moto2, Moto3 e World Superbike (anche con Marchesini), ben si associa ai risultati in Formula Uno, con riflessi di mercato essenziali. Tornando alle moto sono 572 (nella storia) le vittorie nella classe regina (classe 500 e MotoGP) dal 1978 a oggi: per l’ottava stagione consecutiva l’azienda ha fornito tutti i piloti - quest’anno 31 - che hanno corso almeno una gara in MotoGP, affidandosi agli elevati livelli di performance e sicurezza garantiti dai componenti. Il 2023 si conferma un ...