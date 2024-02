Da Sanremo a Forte dei Marmi | Annalisa al top per l’estate 2024

Forte di Santa Tecla: la mostra amarcord dedicata al Festival di Sanremo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dadei: un’al top anche per. A pochi giorni dalla sua straordinaria partecipazione al celebre Festival dicon il brano “Sinceramente”,annuncia nuove date del suo tour. Una full-immersion musicale scattata ufficialmente con il concerto evento del Forum di Assago (Milano) di novembre. Dopo i live di “Tutti Nel Vortice Palasport” che, in partenza ad aprile, toccherà le principali città italiane, gli eventi live della cantautrice proseguono anche in estate con “Tutti Nel Vortice Outdoor”. Si tratta di una intensissima serie di concerti in festival prestigiosi. Il 2 agostosarà ospite sul palco del festival Villa Bertelli ...

Life&People.it | 74 anni della kermesse musicale più famosa d’Italia in mostra ; in concomitanza con l’inizio del Festival di Sanremo 2024 si è aperta a ... (lifeandpeople)

Mahmood è uno dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024 . Il cantante torna per la terza volta sul palco dell'Ariston dopo la vittoria nel 2019 con Soldi ... (fanpage)

Amici, Angelina Mango: "Maria De Filippi mi ha aiutato a togliermi tantissime paure": Momento d'oro per Angelina Mango che, dopo Amici, ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo con La Noia, brano scritto insieme a Madame e Dardust. Intervistata dal settimanale Chi, la ...comingsoon

Una Voce per San Marino 2024: la finale sogna Sanremo ma diventa un incubo: Forte dei tempi radiofonici e consapevole di cosa sia una scaletta ... La serata e la scaletta 17 canzoni in gara per quattro ore e mezza di programma. Neanche Amadeus. Se per Sanremo però si possono ...tvblog

Lega, primi nomi in lista a Sanremo, tra conferme e volti nuovi: In una campagna elettorale dove al momento, candidati sindaci a parte, sulle liste si sta andando molto a tentoni, la Lega ieri, e per prima, ha scelto di fare outing. Il carroccio, in campo nella coa ...ilsecoloxix