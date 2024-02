Da noi… a ruota libera | Francesca Fialdini sta male e conduce da seduta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 25 febbraio 2024) Da vera stakanovista qual è,ha condotto Daanche se con qualche evidente problema di salute. Nella puntata in onda su Rai1 domenica 25 febbraio la bionda presentatrice è stata costretta a condurre e intervistare da, senza alzarsi neppure una volta. All’inizio la giornalista ha preferito non svelare troppo ma poi ha raccontato cosa è successo durante l’intervista con Alba Parietti, che le ha consigliato un bel massaggio per rimettersi in forma. Problemi di salute pera Da“Sono tutta bloccata e quindi girerete voi laanche per me”, ha dichiarato...