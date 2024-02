Da cavallerizza o in versione cuissard | calcano le passerelle all’insegna di uno stile classico e lussuoso

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quello delle scarpe Milano Fashion Week autunno inverno 2024 2025 è già un argomento caldo. I nuovi modelli che accompagneranno i nostri passi nella prossima stagione fredda e che stanno sfilando in questi giorni hanno già cominciato a popolare i desideri di ogni appassionata di moda. Le calzature sono infatti tra gli elementi di un outfit che più di altri possono cambiarne le sorti e delineare con precisione uno. Possono rendere tutto più eccentrico o elegante, rétro o contemporaneo. Facendosi notare come un irresistibile feticcio. L’autunno inverno 2024/25 non è stato da meno nel portare in passerella proposte inedite e affascinanti. In primis ha decretato gli stivali come it shoes da indossare da mattino a sera. Puntando su uno...