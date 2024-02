Cutro | un anno fa la tragedia in mare Schlein rende omaggio a vittime

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 25 febbraio 2024) È trascorso undalladi: nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 un caicco partito dalla Turchia, con a bordo circa 180 persone, si è spezzato in due, arenandosi tra la violenza delle onde contro una secca a pochi metri dal litorale di Steccato di, in provincia di Crotone. I morti sono stati 94, tra cui moltissimi bambini. "Quello che accadde a centro metri dalla spiaggia di Steccato diall'alba del 26 febbraio 2023 si poteva evitare. E, per questo, vogliamo denunciare lo Stato italiano", dicono ora i sopravvissuti al naufragio. Al grido "giustizia e verità" e "basta morti in", Crotone ospita il corteo organizzato dalla Rete 26 febbraio in ricordo della. Presente anche la segretaria del Pd, Elly. ...