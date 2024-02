Cuciniamo insieme: crema fritta

(Di domenica 25 febbraio 2024) Può essere un antipasto insolito da abbinare con un salume in un felice contrasto dolce-salato, può essere un dessert o un divertente intermezzo per un pomeriggio dei bambini sotto forma di merenda golosa; di certo è uno dei pilastri del gran fritto alla marchigiana dove fa coppia fissa con le olive all’ascolana. È sua bontà la! Facilissima da preparare anche se richiede un po’ di tempo. Andiamo in cucina. Ingredienti - Per la: 500 millilitri di latte, 4 cucchiai abbondanti di zucchero, 4 cucchiai rasi di farina, un limone non trattato, 2 uova, un bicchierino di Mistrà o di Anisetta. Per la frittura - Due uova, 4 cucchiai di latte, 8 cucchiai di pangrattato, 6 cucchiai di farina, un litro di olio d semi. Procedimento - In una pentola fate scaldare il latte con la buccia del limone (state attenti a non ...