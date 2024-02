Cuba piange la scomparsa della diva del cabaret Juana Bacallao

(Di domenica 25 febbraio 2024) Lamusica popolarena Neris Amelia Martínez Salazar, meglio conosciuta col nome d'arte, olana è morta all'Avana, all'età di 98 anni, dopo un lungo ricovero in ospedale. Lo riporta l'agenziana Prensalatina. L'artista era nata a L'Avana nel maggio 1925, e rimasta orfana all'età di 6 anni fu scoperta dal musicista e compositore Obdulio Morales, che ne promosse il debutto al Teatro Martí dell'Avana, con l'interpretazioneguaracha 'Yo soy', da cui derivò il suo nome d'arte, affermandosi presto come ladelno. Nelle sue interpretazioni,combinava ...

