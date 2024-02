Cricket | playoff World Cup | sconfitta per gli azzurri col Kuwait | Italia comunque in seconda fase

(Di domenica 25 febbraio 2024) Passo falso della Nazionalena diaidella ICCCup Challenge League, in corso in Malesia. Sul campo di Kuala Lumpur, gli, già qualificati matematicamente alladel torneo, sono stati superati dalla nazionale delper 130 run con il punteggio di 216 a 86. Un koindolore, grazie alla contemporanea vittoria di Bermuda contro l’Arabia Saudita nell’altra partita del girone A. L’quindi accede al prossimo turno come prima o, in attesa che si definisca la classifica definitiva del girone dopo l’ultima sfida in programma domani tra Bermuda e. LaSuper Six assegnerà ...

