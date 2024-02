(Di domenica 25 febbraio 2024) Milano, 24 febbraio 2024 –a terra, in mutande, sul freddodi viaperladel Cpr (centro permanenza per rimpatri). La stessa protesta “spontanea” di un paio di immigrati (foto sotto), ospiti della struttura commissariata, andata in scena qualche settimana fa, è stata replicata questa mattina da una decina di militanti Radicali. Migrantisotto la pioggia in viae la polizia all’interno del Cpr I manifestanti invocano i sigilli per l’immobile finito sotto inchiesta per le brutali modalità di accoglienza e gestione degli immigrati emerse alla fine del 2023, da cui sono poi derivati il sequestro e il commissariamento, con l’indagine a carico degli amministratori della società Martinina, ormai ex gestore del ...

Due uomini semi nudi nel freddo, sotto la pioggia . Il video, proveniente dal Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano, è stato diffuso ... (ilgiorno)

È andata in scena questa mattina, 25 febbraio, in via Corelli una manifestazione di solidarietà nei confronti dei migranti chiusi nel Cpr. Sei giovani ... (fanpage)

Milano, 24 febbraio 2024 – distesi a terra, in mutande, sul freddo marciapiede di via Corelli per chiedere la chiusura del Cpr ( centro permanenza per ... (ilgiorno)

Cpr di via Corelli: distesi nudi sul marciapiede per chiedere la chiusura del “lager”: Milano, 24 febbraio 2024 – Distesi a terra, in mutande, sul freddo marciapiede di via Corelli per chiedere la chiusura del Cpr (centro permanenza per rimpatri). La stessa protesta “spontanea” di un ...msn

Naufragio di Cutro, l’anniversario della tragedia: oggi l’inaugurazione del “Giardino di Alì” per le 94 vittime: Gli alberi saranno piantati presto in via Miscello da Ripe. Si tratta di una via che si trova all’ingresso della città. La scelta non è casuale: testimonia simbolicamente l’accoglienza della città di ...tag24

Milano, protesta in mutande per chiedere chiusura Cpr via Corelli: (LaPresse) In mutande, al freddo, sdraiati sul marciapiede per chiedere la chiusura del Cpr, il Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli a Milano. È questa la singolare protesta che un ...stream24.ilsole24ore