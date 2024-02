Costacurta si rimangia in diretta la provocazione su De Rossi e Gilardino | “Ho detto una stronzata”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Albertoe Daniele De, compagni nell'Italia mondiale 2006, oggi sono tra i tecnici più giovani in ascesa in Serie A. Merito di lavoro, capacità e gavetta. Ma pernon è così e inTV l'ex difensore sbaglia tutto, per poi scusarsi e fare mea culpa.

