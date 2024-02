Cortona | ferito motociclista di 40 anni precipitato in un dirupo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nella mattinata di oggi, alle 11.50, il118 è intevenuto in risposta a un grave incidente durante una competizione di moto da crossnel comune di, precisamente nella località di Cantalena. Undi 40in un, richiedendo un intervento di soccorso tra diverse squadre di soccorso: sono giunte un’ambulanza infermierizzata diinsieme a volontari della Misericordia, Vigili del Fuoco, l’elicottero Pegaso 1 e il Soccorso Alpino. La tempestività e la professionalità di tutte le squadre coinvolte hanno permesso di stabilizzare ile prepararlo per il trasporto in ospedale. L’uomo è stato successivamente trasportato in codice 2 da Pegaso 1 al Centro Traumatologico Careggi, garantendo il rapido accesso alle cure ...